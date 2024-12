Forza Italia, "bilancio ricco ma incapacità a spendere"

"Il bilancio ha più risorse, circa 60 milioni di euro, ma la maggioranza non è in grado di spendere quei soldi. Saranno 60 milioni che non verranno messi a terra.

Con un avanzo di amministrazione 'monstre' di 400-500 milioni nella prossima primavera". E' quanto denuncia Pierluigi Marquis, capogruppo di Forza Italia, alla vigilia della discussione in aula sulle leggi di bilancio.

"In questi casi - ha aggiunto - l'unica ricetta è di lasciare i soldi nelle tasche dei valdostani, riducendo la pressione fiscale. La Regione può farlo attraverso una norma di attuazione ma non lo ha ancora fatto. E' inopportuno vedere un avanzo di amministrazione che continua a crescere".

Forza Italia si è anche concentrata sul tema dei ristori per le imprese colpite dall'alluvione dello scorso giugno. "Chiediamo che sia adottata una misura - ha detto Gerard Davi - che vada a colmare il vuoto che si è creato, con aziende che sono rimaste escluse dai sostegni. Abbiamo raccolto 60 firme a Cogne per chiedere un intervento della Regione che vada a eliminare questa discriminazione. Le risorse per farlo ci sono, il nostro emendamento prevede uno stanziamento di tre milioni". Infine il consigliere Mauro Baccega chiede "maggior attenzione sulla sanità, riaprendo il dibattito in commissione" e il consigliere Christian Ganis ha ribadito "la mancanza di volontà politica per investire le risorse presenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA