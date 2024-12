Marisa Laurito ad Aosta, "un viaggio nella creatività"

Marisa Laurito interverrà sul tema 'Creatività senza confini (Appunti di viaggio di una vita)' martedì 17 dicembre alle 21 presso la sala Maria Ida Viglino di palazzo regionale, ad Aosta. L'evento, organizzato dal Corecom della Valle d'Aosta, si inserisce nel ciclo annuale di conferenze 'L'altra comunicazione'.

Marisa Laurito, attrice, artista e conduttrice radio-televisiva, racconterà il suo percorso professionale, attraversando il mondo dell'avanspettacolo, del teatro, della radio, della televisione, della docu-fiction, della pittura e della scultura. Sarà un viaggio tra modalità di comunicazione artistiche personali e innovative.

La sua carriera inizia giovanissima nella compagnia teatrale di Eduardo De Filippo, con il debutto nel 1969 in 'Le bugie con le gambe lunghe'. Come attrice cinematografica, ha recitato in oltre venti film. Negli anni '80 conquista grande notorietà partecipando a 'Quelli della notte' di Renzo Arbore, avviando un sodalizio artistico di enorme successo. Vincitrice di numerosi premi, Marisa Laurito ha preso parte a trasmissioni televisive molto seguite, come il Festival di Sanremo. Direttrice artistica del Teatro Trianon di Napoli, ha riscosso di recente successo con il programma televisivo 'Quelle brave ragazze' (2023), accanto a Sandra Milo e Mara Maionchi.

Artista poliedrica, Laurito è anche pittrice, scultrice e scrittrice. Nel settembre 2024 è stata insignita del premio 'Arte e Diritti Umani' da Amnesty International per il suo impegno su temi sociali e la difesa dei diritti umani.

"Riprendiamo il ciclo di conferenze tematiche - dice la presidente del Corecom, Elena Boschini - che hanno come comune denominatore le varie forme di comunicazione ed espressione attraverso il racconto di grandi professionisti. Marisa Laurito ci parlerà della sua esperienza di 'comunicatrice' attraverso l'attività di cui è stata ed è protagonista anche recitando brani dei due grandi autori che hanno accompagnato la sua carriera ovvero Eduardo De Filippo e Totò con l'obiettivo di far riscoprire emozioni che il ruolo preminente dell'arte deve assumere anche nel mondo della moderna comunicazione".

L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala. Ulteriori informazioni sul sito: www.corecomvda.it



