'La geopolitica delle mafie', conferenza ad Aosta

Nell'ambito delle attività di sensibilizzazione e divulgazione, l'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso istituito presso il Consiglio Valle ha organizzato la conferenza 'Dal locale al globale, la geopolitica delle mafie', che si terrà lunedì 16 dicembre prossimo, alle 17.30, nella Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta.

L'evento sarà aperto dal presidente del Consiglio regionale Alberto Bertin e moderato da Cristina Porta, giornalista professionista. Interverranno Tommaso Pastore, capocentro della Direzione investigativa antimafia di Torino e Fabrice Rizzoli, docente di geopolitica delle criminalità a Sciences Po, Istituto di studi politici di Parigi.

L'evento si occupa della geopolitica delle mafie intesa come la capacità delle organizzazioni criminali di adattarsi ai contesti locali e globali, sfruttando le vulnerabilità economiche, sociali e istituzionali per consolidare il proprio potere. "Da multinazionali del crimine, le mafie - commenta il presidente del Consiglio, Alberto Bertin - gestiscono giri di affari internazionali dai contorni molto ambigui ma il loro potere si alimenta dal radicamento nei territori che sono tutti potenzialmente attrattivi. Il successo dei mafiosi dipende dal loro grado di organizzazione e dai rapporti che riescono ad intrattenere. Per poter contrastare queste relazioni è importante dare una risposta coordinata partendo dal livello locale, con istituzioni vigili e cittadini consapevoli".



