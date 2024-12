Lega, "su Cva parte della maggioranza a fianco dell'estrema sinistra"

"Sul dossier Cva c'è qualcuno in maggioranza che passa delle informazioni che poi sono usate in Consiglio. C'è una comunanza di visioni tra l'estrema sinistra e parte della maggioranza". Lo ha detto il consigliere regionale della Lega Vda Simone Perron in una conferenza stampa dedicata alla vicenda Cva che in questi giorni è oggetto di audizioni in commissione.

"Sono emersi aspetti sconcertanti, sono state adombrate pressioni e si parla di fuga di documentazione. Ora proporremo ulteriori audizioni per approfondire la questione, poi faremo delle azioni consiliari. Quello delle acque è un dossier delicato, dietro c'è un probabile disegno e noi stiamo unendo tutti i punti" ha aggiunto. "La Cva - ha sottolineato Perron - ha avuto risultati straordinari negli ultimi cinque anni. Sono state compiute azioni per mettere in sicurezza la società sia dal punto di vista finanziario sia da quello degli impianti.

Positivi sono stati anche gli investimenti in altre regioni. Ora però non vogliamo tornare alle storture del passato, al tempo delle turbine cinesi. Dalle audizioni sono emersi aspetti gravi.

Cva ha risposto alle accuse di Pcp, dimostrando la legittimità delle proprie azioni. Un conto è la dialettica politica, un conto è l'irresponsabilità assoluta. Tutto ciò non è casuale. E un ex presidente di Finaosta ha fatto da raccordo tra le parti".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA