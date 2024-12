In aula arrivano le leggi di bilancio

Il Consiglio Valle è convocato da lunedì 9 (inizio alle 15) fino a giovedì 12 dicembre per trattare i disegni di legge in materia di bilancio: la legge di stabilità regionale e il bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025-2027. Relatori dei provvedimenti sono il Presidente della seconda Commissione, Antonino Malacrinò (Fp-Pd), per la maggioranza, e il Capogruppo di Rassemblement Valdôtain, Stefano Aggravi, per la minoranza. Il bilancio di previsione, pareggia in un miliardo e 897 milioni per l'anno 2025, un miliardo e 707 milioni per il 2026 e un miliardo e 608 milioni per il 2027.

L'Assemblea prenderà anche atto di sette relazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti (esiti del controllo relativo al rendiconto dell'esercizio 2022 e ai controlli interni 2022 e 2023 del Comune di Aosta; relazione del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e di quelli effettuati nel 2022 e 2023; bilancio di previsione della Regione per gli esercizi finanziari 2024-2026; piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione al 31 dicembre 2022; esiti del controllo sul rendiconto dell'esercizio 2022 dei Comuni valdostani con popolazione inferiore a 5mila abitanti; rapporto sullo stato di attuazione del Pnrr in Valle d'Aosta, primo semestre 2024; controllo della legittimità e della regolarità della gestione della società Cervino Spa per il periodo 2020-2023) In merito all'attività ispettiva, sono state depositate due interrogazioni dal gruppo Lega Vda (tempistiche per la riqualificazione della strada regionale n. 47 di Cogne in corrispondenza del castello di Aymavilles; recepimento della legge "Salva casa" sulla semplificazione edilizia e urbanistica). Inoltre saranno trattate tre interpellanze: una è del gruppo Lega Vda (azioni per prevenire eventuali futuri contenziosi per il riconoscimento delle progressioni economiche dei docenti relative all'anno 2013), una del gruppo Progetto civico progressista (esiti degli approfondimenti sulle modifiche alla legge regionale in materia di locazioni brevi per finalità turistiche) e una del gruppo Rassemblement Valdôtain (informazioni sugli scavi archeologici nella fase di ampliamento dell'ospedale Parini).

All'ordine del giorno figurano anche dieci mozioni rinviate da precedenti adunanze.



