Giornata della disabilità, Bertin "impegno per società più giusta"

"Celebrare questa giornata significa rafforzare l'impegno per una società più accessibile e giusta, dove un individuo possa vivere senza barriere e senza discriminazioni, ricordandoci anche che una società a misura di bambini, anziani e disabili è una società migliore per tutti".

Lo ha detto il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, in un video pubblicato in occasione della Giornata internazionale per le persone con disabilità.

"E' l'occasione per riflettere sull'importanza - ha aggiunto - di garantire pari opportunità e inclusione per tutti. Questa giornata si ricollega alla Convenzione per i diritti delle persone con disabilità approvata dalle Nazioni Unite nel 2006, un documento molto importante: è cambiato l'approccio, l'atteggiamento nei confronti della disabilità e rappresenta un impegno globale per il rispetto dell'autonomia dei diritti, della dignità di tutti, promuovendo una partecipazione alla vita sociale. Un documento che non costituisce soltanto una dichiarazione di intenti ma anche un vincolo giuridico per i soggetti che l'hanno sottoscritto".



