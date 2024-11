Valorizzazione filiera del legno, Forza Italia propone legge

La promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno: è l'obiettivo di una proposta di legge di Forza Italia, primo firmatario Christian Ganis.

"L'obiettivo primario - si legge nella relazione al testo - è di creare un indotto territoriale che generi occupazione, renda il sistema socio-economico più competitivo e contribuisca alla mitigazione del cambiamento climatico attraverso l'uso responsabile delle risorse forestali regionali".

"Quella del legno - ha spiegato Ganis - è una filiera importante perché è sostenibile e rinnovabile. Può creare posti di lavoro.

E il prodotto finale è naturale. Inoltre consente il recupero e la corretta gestione dei boschi, la valorizzazione del legno locale. Abbiamo anche previsto la creazione di un marchio regionale per la produzione di mobili e arredi. La legge inoltre prevede un contrinbuto per l'apertura di nuove attività, falegnamerie o segherie, e per l'acquisto di apparecchiature con un fondo di 500.000 euro in tre anni".

Secondo Emily Rini, coordinatrice di Forza Italia Valle d'Aosta, "è una proposta di legge importante, un tema che finora è stato solo accarezzato, inoltre riguarda il territorio e noi crediamo che concetti come l'autonomia e l'amore per la nostra terra siano da esercitare tutti i giorni e non solo da sbandierare".

"E' un argomento che è stato sottovalutato negli ultimi anni" ha aggiunto il consigliere regionale Pierluigi Marquis, mentre il collega Mauro Baccega ha posto l'accento sull'importanza di "creare occupazione e incrementare il Pil regionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA