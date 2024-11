Parlement Jeunesse 2025 Wallonie-Bruxelles, avis de concours

Le Conseil de la Vallée lance un concours à l'intention des jeunes résidant en Vallée d'Aoste, afin de sélectionner deux participants (en principe une fille et un garçon) pour les travaux de la 28e session du Parlement Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui se déroulera dans la capitale de Belgique du 3 au 7 mars 2025.

Le Parlement Jeunesse réunit chaque année une centaine de jeunes, qui, lors d'une simulation parlementaire, endossent les rôles de députés, ministres ou journalistes. Ces jeunes parlementaires se penchent sur quatre projets de loi concernant des problématiques à la fois diverses et cruciales. L'édition 2025 abordera les thèmes suivants: l'autonomie énergétique, la modernisation des relations familiales, la censure de la presse et l'imposition d'un mode de vie sain.

Les Valdôtains peuvent y participer grâce à l'Entente liant le Conseil de la Vallée et les Parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la République et Canton du Jura.

Les participants à la sélection doivent résider en Vallée d'Aoste et être âgés de 18 à 26 ans au 2 mars 2025.

La date limite pour le dépôt des dossiers de candidature, sous peine d'exclusion, est fixée au vendredi 17 janvier 2025, à 17h00. Le dossier doit inclure la demande de candidature (dont le formulaire est disponible à l'adresse www.consiglio.vda.it), une copie d'un document d'identité, ainsi qu'une lettre de motivation d'une page maximum exposant les raisons de la candidature et les attentes vis-à-vis de cette expérience.

La candidature devra être présentée selon l'une des modalités suivantes: remise en main propre au bureau de l'Archive du Conseil de la Vallée, situé au 1er étage, 1 place Deffeyes à Aoste; envoi par courrier électronique ordinaire (Peo) à l'adresse institutionnelle archivio@consiglio.vda.it; envoi par courrier électronique certifié (Pec) à l'adresse consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it (Attention: la boîte Pec du Conseil régional ne peut pas recevoir de courriers électroniques ordinaires).

La sélection aura lieu au siège du Conseil de la Vallée le vendredi 24 janvier 2025, à 14h30. Un jury examinera les candidats au biais d'un entretien permettant d'évaluer la lettre de motivation et leur expérience dans divers domaines, ainsi que de juger de leur compétence dans l'expression orale (qui doit être convenable aux exigences requises dans un environnement de langue maternelle française), par rapport aux thèmes objet de la simulation parlementaire et aux sujets argumentés dans la lettre de motivation. Pour les candidats qui, pour des raisons valables dûment certifiées au moment du dépôt des dossiers de candidature, ne peuvent pas être présents à Aoste le 24 janvier, l'entretien pourra se dérouler sur la plateforme 'Zoom' le jour même.

Pour tout renseignement ultérieur, s'adresser à Christine Perrin, secrétaire général du Conseil de la Vallée, tél.

0165.526105, courriel : archivio@consiglio.vda.it



