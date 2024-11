Marzi, "ottimi risultati sanitari sulla bronchiolite"

"La Valle d'Aosta, nel 2023, è stata la prima regione in Italia ad approvare la profilassi della bronchiolite da virus respiratorio sinciziale (Vrs), disciplinando la profilassi nell'ambito dei Lea aggiuntivi regionali e ottenendo, nella scorsa stagione invernale, ottimi risultati sanitari. I ricoveri si sono più che dimezzati: al 4 febbraio 2024, erano 19 casi contro i 49 registrati nello stesso periodo della precedente stagione, con una riduzione del 62%".

Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità, Carlo Marzi, rispondendo ad un'interpellanza di Rassemblement valdotain sulla campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale.

"La scorsa stagione - ha aggiunto -i bambini sottoposti a profilassi con Nirsevimab sono stati 440. Nessuno di essi è stato ricoverato per bronchiolite da Vrs. Tutti i genitori dei bambini candidati alla profilassi ricevono anticipatamente un'informativa scritta sui rischi e benefici del trattamento e, al momento della somministrazione del farmaco, è previsto un colloquio con un pediatra disponibile a fornire ulteriori informazioni. Gli operatori dell'Usl, 2/3 settimane dopo il trattamento, hanno contattato i genitori di tutti i bambini sottoposti a profilassi: il 90% dei genitori ha riferito di non aver rilevato nulla, il 5% circa una reazione febbrile e il 5% circa una reazione locale; lievi manifestazioni transitorie per le quali nessun genitore è dovuto ricorrere al pediatra. Sempre nella scorsa stagione, sono stati 175 i bambini i cui genitori non hanno aderito alla profilassi: tra questi, 17 sono stati ricoverati per forme gravi di bronchiolite da Vrs".

La replica di Diego Lucianaz (Rv): "L'Assessore non ha risposto puntualmente a tutte le domande: quanto costa il farmaco? Mi sarebbe piaciuto avere delle cifre. I conti non mi tornano neppure sul numero di bambini nati in Valle d'Aosta e quelli sottoposti a profilassi".



