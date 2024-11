Sanità: Marzi, "su liste d'attesa accordo con Isav funziona"

"Confrontando i numeri con quelli di fine 2023 (che vedevano 6.383 in lista per intervento chirurgico ordinario e 1.975 per intervento di chirurgia generale) possiamo sostenere che le attività in corso con l'Isav stanno producendo la propria efficacia. Infatti, in 12 mesi, vi sono mille pazienti in attesa in meno, di cui 400 solo di chirurgia generale". Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità, Carlo Marzi, rispondendo in aula ad un'interpellanza di Progetto civico progressista sulle convenzioni con i privati per gli interventi chirurgici.

L'Isav di Saint-Pierre "è un ospedale privato accreditato - ha aggiunto - che sinora ha intrattenuto collaborazioni con l'Usl sostanzialmente incentrate esclusivamente nell'ambito della chirurgia ortopedica e delle prestazioni di riabilitazione ortopedica e neurologica. Più di recente, abbiamo incentivato le collaborazioni anche nell'ambito della lungodegenza, non solamente ortopedica e in day surgery, gli interventi chirurgici semplici che si risolvono in giornata o con un pernottamento al massimo. Questa nuova collaborazione è di fondamentale importanza poiché consente all'Usl di disporre di 20 posti letto da utilizzare per poter dimettere dal Parini e dal Beauregard in tempi più celeri, concorrendo allo smaltimento dei flussi dei pazienti in attesa di ricovero dal pronto soccorso".

La replica di Erika Guichardaz (Pcp): "La realtà rappresentata dal pensionato valdostano intervistato su La7 è ben diversa e molto lontana da quella illustrata dall'Assessore.

L'intervistato, in attesa di essere operato da oltre un anno, non ha avuto nessuna certezza dell'iter da seguire.

Evidentemente c'è una mancanza di comunicazione che deve essere colmata per evitare situazioni come quelle passate in televisione".



