Maxicondominio a Cervinia, Minelli "Regione spettatore silente"

"L'Amministrazione regionale è spettatore silente dal momento che non ha avuto neanche la volontà di acquisire e di esaminare le perizie già fatte su un progetto così importante come 'The Stone'. Il fatto che il progetto abbia generato un grande dibattito anche al di fuori dei confini comunali avrebbe dovuto suggerire alla Regione un maggiore interessamento, magari una ricerca dei motivi di tanta mobilitazione. E invece il Governo non si è attivato nemmeno a scopo informativo". Lo ha dichiarato Chiara Minelli (Progetto civico progressista) che ha presentato in aula un'interpellanza sul progetto The Stone a Breuil-Cervinia.

"Noi riteniamo - ha aggiunto - che nei compiti della buona amministrazione rientri a pieno titolo quello di affrontare questo dossier, chiedendo in via preventiva al Comune di Valtournenche di sospendere in via cautelativa la concessione, che pare essere prossima al rilascio, in attesa di ulteriori approfondimenti".

La replica dell'assessore Davide Sapinet: "La consigliera Minelli chiede un intervento rispetto a un presunto disordine urbanistico, travalicando di fatto le competenze comunali in materia di pianificazione locale. La competenza al rilascio del permesso di costruire è in capo al Comune e la Regione non ha titolo per intervenire, fatta salva l'autorizzazione paesaggistica già rilasciata dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali. Il Governo regionale non è uno spettatore silente ma si muove nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, nel rispetto delle prerogative degli enti locali".





