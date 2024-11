Ciclovia Baltea: Brunod, "su 84 km solo 33 sono disponibili"

"C'è grande interesse per la Ciclovia Baltea, anche in un'ottica di offerta turistica in quanto l'attività ciclistica si può svolgere tranquillamente per otto mesi all'anno. Ci auguriamo che vengano presto prese delle decisioni in merito ai tratti non ancora definiti e, soprattutto, che siano stanziate le risorse necessarie per ultimare quanto prima tutto l'itinerario". Lo ha detto il consigliere Dennis Brunod (Rassemblement valdotain) che ha presentato in aula un'interpellanza sulla Ciclovia Baltea di fondovalle.

"Stiamo parlando di un iter - ha aggiunto - che è partito 20 anni fa: con dispiacere apprendiamo che su di un percorso di circa 84 km, sono stati realizzati lavori e quindi sono a disposizione solamente 33 km e senza una continuità del tracciato, mentre più di 20 km sono ancora ad oggi da progettare e finanziare". La replica dell'assessore Davide Sapinet: "In commissione sono stati illustrati i dovuti approfondimenti, con un focus sui tratti critici con finanziamenti ancora da acquisire: 4 km tra Donnas e Hône; 4 km tra Montjovet e Saint-Vincent, con il progetto ancora da sviluppare ed è stato commissionato uno studio geologico del versante della Mongiovetta; 6 km tra Villeneuve e Avise, 5 km tra Avise e Morgex e 7 km tra Morgex e Courmayeur, i cui ragionamenti saranno fatti parallelamente con il Piano regionale dei trasporti".



