Limite mandati in Giunta, Minelli 'sconcertante il ritardo del parere'

"Sono sconcertata dal ritardo: che in 37 giorni dalla nostra prima richiesta non si sia riusciti a produrre un parere non è ammissibile". Lo ha detto in aula la consigliera Chiara Minelli (Pcp) in merito al parere sul limite dei mandati in Giunta, aggiungendo: "Sollecito che ci sia al più presto una risposta con l'emissione del parere perché non è una questione di scarsa rilevanza: interessa la comunità intera oltre che le persone coinvolte. Qui si tratta dell'interpretazione di una legge regionale e il legislatore è il Consiglio. La responsabilità è del Presidente". Il Presidente Alberto Bertin ha replicato: "Non condivido quanto espresso dalla Consigliera: le modalità con cui affrontare la questione sono complesse e richiedevano un approfondimento. Ribadisco che riceverà una risposta a breve".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA