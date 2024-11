Consiglio Valle, approvato bilancio di previsione 2025-2027

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità il bilancio di previsione dell'Assemblea per il triennio 2025-2027. Il documento contabile si attesta per il 2025 sul valore di 11 milioni e 460.000 euro, di cui 8 milioni e 905.000 per entrate e spese effettive, un milione e 955.000 per partite di giro e 600.000 quale parte dell'avanzo di amministrazione presunto da restituire alla Regione. Per gli anni 2026 e 2027 il bilancio si attesta rispettivamente su 10 milioni e 460.000 euro comprese le partite di giro.

Le entrate e le spese effettive per il 2025 sono incrementate del 3% rispetto al 2024: in particolare, le spese per gli organi istituzionali (trattamento economico dei Consiglieri, Difensore civico, Corecom, Consulta pari opportunità, Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso, iniziative istituzionali e culturali, comunicazione istituzionale, compartecipazioni economiche, acquisto pubblicazioni) rappresentano il 71% del bilancio e sono in linea con gli altri anni, mentre le spese per i sistemi informativi incidono per il 16% e le spese per la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare del Consiglio e degli organismi incardinati per il 10%.



