Alluvione: Lega, "alle comunità servono ristori non prestiti"

"Alle comunità colpite dall'alluvione servono ristori e non prestiti. Il disegno di legge numero 171 non contiene nessuna risposta concreta regionale per chi ha subito danni in occasione dell'evento alluvionale. Anzi, invece di sostenere concretamente chi aveva necessità di liquidità gli si impone il ricorso all'indebitamento". Lo scrive in una nota la Lega Valle d'Aosta - che ha presentato un ordine del giorno collegato al ddl 171 - aggiungendo: "Una misura che, evidentemente, non può essere sostitutiva di adeguati ristori, poiché indurrebbe le imprese e gli operatori economici costretti a chiudere le loro attività a causa degli eventi alluvionali, ad indebitarsi ulteriormente in un periodo già molto delicato per la gestione economico-finanziaria delle attività. Una misura che, peraltro, arriva fuori tempo massimo, quando le attività hanno ormai già avviato la stagione invernale, e che sono state portate avanti senza audire il parere delle categorie interessate perché, a detta della maggioranza, 'l'opinione di associazioni di categoria che devono accedere ai suddetti finanziamenti non sarebbero attinenti'".



