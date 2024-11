Regione, la seconda variazione al bilancio arriva in aula

E' stato integrato da sei punti l'ordine del giorno del Consiglio Valle, convocato mercoledì 20 e giovedì 21 novembre prossimi. Per quanto riguarda l'attività legislativa, è stata iscritta la seconda variazione al bilancio di previsione della Regione, sulla quale relazionano i Consiglieri Antonino Malacrinò (Fp-Pd) e Stefano Aggravi (Rv) e su cui la seconda Commissione ha espresso parere favorevole oggi.

Sarà poi sottoposto all'esame dell'Aula il Complemento regionale per lo sviluppo rurale del piano strategico della Pac 2023-2027 della Regione Valle d'Aosta che, il 12 novembre scorso, ha ottenuto il parere favorevole della seconda Commissione.

Saranno inoltre trattate quattro interrogazioni a risposta immediata.

Con la prima, il gruppo Progetto Civico Progressista chiede informazioni sulle sponsorizzazioni e le erogazioni liberali da parte di Cva. La seconda, del gruppo Rassemblement Valdôtain, riguarda lo stato di applicazione degli obiettivi previsti dal decreto 'Aree idonee'. La terza, presentata dal gruppo Lega Vallée d'Aoste, chiede conto delle azioni messe in atto a seguito di un evento ai danni di un utente della Rsa di Variney.

Con il quarto question time, il gruppo Forza Italia si occupa dei beneficiari dei sostegni previsti dal decreto del ministro del Turismo in seguito agli eventi alluvionali del giugno scorso.

Con questa integrazione, all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare figurano quindi 66 punti.



