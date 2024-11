Pcp, "Cva crea controllate svincolate da Finaosta e Regione"

Le consigliere regionali di Pcp, Erika Guichardaz e Chiara Minelli, hanno puntato il dito nel corso di una conferenza stampa contro "una proliferazione di società create da Cva, che assumono anche dimensioni notevoli, i cui amministratori sono individuati attraverso procedure senza evidenza pubblica e svincolati del controllo di Finaosta e dalla Regione stessa''.

Secondo il gruppo Pcp ci sarebbe una contrapposizione tra la legge regionale 20 del 2016 e le linee guida di applicazione della stessa approvate con una delibera del 2022. La legge - ha ricostruito il gruppo consiliare - prevede che le nomine di Cva vengano fatte attraverso evidenza pubblica e di conseguenza - per le due consigliere - devono rispettare questi requisiti anche quelle controllate da Cva. Cosa che non avverrebbe - a detta del gruppo Pcp - in virtù di una delibera di giunta del 2022.

Secondo il professore Giovanni Maria Caruso - a cui il gruppo consiliare regionale Progetto civico progressista ha chiesto un parere - "l'esclusione delle società partecipata da Cva spa dal procedimento è sicuramente in contrasto con quanto affermato dalla legge regionale che richiama espressamente l'applicabilità della suddetta disciplina non solo rispetto a Cva ma anche delle società controllate". E aggiunge: "Per tanto ogni contrasto tra la legge regionale e le Linee guida attuative della medesima legge deve risolversi affermando la prevalenza della disciplina legislativa".

Per il professore, la società ha ''una missione pubblicistica che deve avere sempre ben presente". Secondo le consigliere Minelli e Guichardaz ''Cva sta agendo in modo difforme rispetto alla normativa e alla finalità che avevano portato alla sua attuazione e la Regione non interviene. Negli ultimi anni la società si è concentrata di più sulla sua crescita e si è sottratta al controllo della Regione''.



