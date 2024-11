L'Assemblea torna a riunirsi mercoledì 20 e giovedì 21 novembre

Il Consiglio Valle è convocato mercoledì 20 e giovedì 21 novembre, a partire dalle 9, per discutere un ordine del giorno composto di 60 oggetti, di cui otto rinviati da precedenti adunanze.

L'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio di previsione del Consiglio regionale 2025-2027 con il Piano degli indicatori e dei risultati attesi che, il 4 novembre, ha ottenuto il parere favorevole dalla seconda Commissione 'Affari generali'.

Per quanto riguarda l'attività legislativa, l'Aula esaminerà la seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per il 2024 di cui è relatore il consigliere Roberto Rosaire (Uv) e su cui le cinque commissioni consiliari hanno espresso parere favorevole per gli articoli di loro competenza.

Sarà poi anche trattata una proposta di legge dei gruppi Lega Vallée d'Aoste e Forza Italia che contiene misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna, con relatore il consigliere Erik Lavy (Lega Vda) su cui la prima Commissione 'Istituzioni e autonomia' nella riunione del 4 novembre scorso ha espresso parere contrario.

In merito all'attività ispettiva, sono state presentate 21 interrogazioni, di cui tre del gruppo Forza Italia (informazioni sull'eventuale segnalazione di Legambiente di un eccesso venatorio nel prelievo della specie della volpe; attivazione dello screening del tumore alla prostata nella popolazione in età di maggior rischio; motivazioni della mancata attivazione di un'auto medica presso il poliambulatorio di Verrès) e altrettante dal gruppo Lega Vallée d'Aoste (informazioni sull'avvio di alcuni corsi trasversali e specialistici da parte dell'Università della Valle d'Aosta; azioni per il contrasto del disagio giovanile e dell'assunzione di sostanze che alterano la percezione della realtà; estensione del limite di sosta massima giornaliera presso il parcheggio Parini per i dipendenti dell'Ausl).

Sono quattro le interrogazioni del gruppo Progetto civico progressista (ricollocazione presso l'Ausl o gli enti del comparto unico del personale Oss con capacità lavorative ridotte; interventi per l'innevamento programmato e per lo snowpark nel comprensorio sciistico Weissmatten; costituzione della Consulta per la mobilità ciclistica e avvio della sua attività; convenzioni tra l'Ausl e le strutture private per l'esecuzione di interventi chirurgici) e 11 quelle del gruppo Rassemblement Valdôtain (estensione della convenzione per la riduzione del pedaggio autostradale ai veicoli di classe B; risposta alla lettera del presidente di Cva del 31 maggio scorso; sistema integrato di educazione e istruzione zero-sei anni; 'visites organisées du chantier ouvert de l'Arc d'Auguste'; notizie sul progetto 'Polo per l'infanzia Grand-Combin'; informations sur les antennes 5g; notizie sui ritardi nelle erogazioni dei pagamenti delle anticipazioni previste dalla Politica agricola comune; riapertura della viabilità della strada regionale numero 8 di La Magdeleine nel comune di Antey-Saint-André; stato dell'arte degli interventi di messa in sicurezza della zona colpita dagli eventi alluvionali di Breuil-Cervinia; lavori di realizzazione del corpo G3 di ampliamento delle centrali tecnologiche dell'ospedale Parini; informazioni su un contributo per la realizzazione della 'Maison de la Montagne').

Delle 21 interpellanze, quattro sono del gruppo Forza Italia, sei della Lega, cinque di Pcp, sei di Rv. All'ordine del giorno figurano anche 11 mozioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA