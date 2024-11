Disegni di legge sul bilancio, Aggravi e Malacrinò relatori

La seconda Commissione 'Affari generali' ha iniziato l'esame della legge di stabilità regionale e del bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2025-2027, nominando i consiglieri Antonino Malacrinò (Fp-Pd) per la maggioranza e Stefano Aggravi (Rv) per la minoranza come relatori dei provvedimenti.

Entrambi i disegni di legge sono stati depositati dal governo regionale il 31 ottobre. Il bilancio di previsione, pareggia in 1 miliardo 897 milioni per l'anno 2025, 1 miliardo 707 milioni per il 2026 e 1 miliardo 608 milioni per il 2027.

La Commissione ha inoltre nominato gli stessi consiglieri, Malacrinò e Aggravi, relatori della seconda variazione al bilancio di previsione della Regione. Il testo, presentato dalla giunta regionale il 6 novembre, si compone di venti articoli contenenti disposizioni per l'iscrizione di maggiori entrate e di maggiori spese nel bilancio di previsione 2024-2026, principalmente destinate a mitigare gli effetti dell'alluvione che ha colpito la Valle d'Aosta il 29 e 30 giugno scorso.

I tre disegni di legge sono stati illustrati dal presidente della Regione, Renzo Testolin.

"La Commissione proseguirà i propri lavori lunedì con una serie di audizioni sulla seconda variazione al bilancio di previsione - dice il presidente Antonino Malacrinò -: sentiremo gli assessori Sapinet, Grosjacques e Carrel, i sindaci di Cogne e Valtournenche oltre che il presidente dell'Agenzia dei segretari degli enti locali".



