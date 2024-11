Délégation du Conseil à la 36e Assemblée régionale Europe Apf

Le vice-président du Conseil de la Vallée Aurelio Marguerettaz et les conseillers Corrado Jordan et Pierluigi Marquis participent à la 36e Assemblée régionale Europe de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui se réunit à Pristina, à l'Assemblée de la République du Kosovo, mardi 12 et mercredi 13 novembre.

Le thème de la session porte sur les guerres hybrides, un danger pour la sécurité et la démocratie. Le débat se concentrera sur trois panels de discussion où seront abordés les impacts de la guerre hybride sur le droit et les valeurs démocratiques - manipulation de l'information, cyberattaque, ingérences étrangères, instrumentalisation de l'histoire - ainsi que sur l'importance de la coopération entre les pays francophones pour aborder ce phénomène de manière durable.

L'Assemblée régionale assure la mise en œuvre des objectifs de l'Apf dans le contexte particulier des régions géographiques organiquement représentées dans l'Apf: l'Afrique, l'Amérique, l'Europe et l'Asie-Pacifique. L'Assemblée régionale Europe est pour sa part composée de 13 sections membres, dont la Vallée d'Aoste, 15 sections associées et sept Parlements observateurs.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA