Guichardaz, discriminazione in reclutamento vigili volontari

"Quella che state portando avanti è una chiara discriminazione". E' quanto la consigliera Erika Guichardaz (Progetto civico progressista) ha detto, rivolgendosi ai banchi del governo regionale, durante la discussione di un'interpellanza sulle procedure di reclutamento dei vigili del fuoco volontari. Poi ha spiegato: "La legge approvata nel Consiglio scorso ha portato da 32 a 26 anni l'età prevista come requisito di accesso ai vigili del fuoco professionisti, in linea con la disciplina nazionale che, però, non è stata applicata al personale volontario, mantenendo il limite a 38 anni, anziché abbassarlo a 37. I ragazzi nati tra il 10 agosto 1994 e il 1998 che non hanno potuto partecipare al concorso del 2012 e non potranno partecipare al prossimo sono oltre 4.000 e, a questi ragazzi si sta precludendo una possibilità, perché fra essi ci saranno anche giovani che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado e quindi non hanno nemmeno la possibilità di partecipare ai concorsi nazionali".

La replica del presidente della Regione, Renzo Testolin: "Il governo ha ritenuto di mantenere il limite di 38 anni come requisito d'accesso per il personale volontario previsto dalla nostra legge regionale considerato che, la differenza rispetto al limite statale, era solo di un anno: una scelta minimamente più estensiva per favorire la partecipazione dei vigili del fuoco volontari. Per quanto riguarda la prossima procedura di reclutamento, saranno applicati i requisiti di partecipazione previsti dalla nuova norma".



