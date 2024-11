Collegamento con Milano Malpensa, "sperimentazione positiva"

"E' stata una sperimentazione positiva. Sono state trasportate tra luglio e settembre 839 persone e abbiamo cercato di introdurre anche un orario notturno. Visto che si trattava di una sperimentazione, abbiamo fatto una valutazione con il vettore e con Adava, cercando di collegarla ai periodi di maggiori spostamenti. L'obiettivo è quello di estenderlo a tutta la settimana, valutando anche i costi-benefici". Lo ha detto l'assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy, rispondendo in aula ad un'interpellanza della Lega Vda sull'attivazione del trasporto pubblico per Milano Malpensa.

"Stiamo anche ragionando - ha aggiunto - su come pubblicizzarlo maggiormente. Riteniamo, infatti, che sia un servizio utile e necessario, vista anche la fase che viviamo nel settore dei trasporti, che può dare un valore aggiunto all'attrattività del territorio. Il servizio è in funzione fino al 31 dicembre 2024, ma a breve porteremo in Giunta le delibere di impegno per gli anni successivi: il servizio proseguirà sia in inverno che in estate, con alcune modifiche di orario. Abbiamo introdotto delle partenze da Aosta alle tre del mattino e da Malpensa alle 5.30 del mattino perché si tratta degli orari di partenza e di arrivo dei voli internazionali".



