Sede dei vigili del fuoco in bassa Valle, bocciata mozione

Il Consiglio Valle ha bocciato una mozione di Lega Vda e Forza Italia che chiedeva l'istituzione di un distaccamento dei vigili del fuoco professionisti in bassa Valle. Ventisei i voti di astensione e 9 quelli a favore.

"E' necessario rendere più tempestivi gli interventi dei vigili del fuoco nella bassa Valle - ha detto Erik Lavy (Lega VdA) - e in quelle del Lys, di Champorcher e d'Ayas, che sono lontane dalla caserma di Aosta. Inoltre, c'è da evidenziare che sono sempre maggiori le difficoltà sia negli interventi sia nel reclutare giovani vigili del fuoco volontari che possano coprire queste aree. Sotto il Governo Rollandin, nel lontano 2003, si è proceduto all'acquisto di una struttura da dedicare proprio a questo scopo, che però è ancora ferma, nonostante all'epoca avesse trovato il supporto di vari soggetti che oggi siedono tra i banchi della maggioranza". "La politica è soprattutto serietà - ha replicato il presidente della Regione, Renzo Testolin - e la serietà ci ha portati nel tempo ad interloquire con il territorio e in primis con le comunità della bassa Valle che ovviamente sono le più lontane dal distaccamento di Aosta e, giustamente, le più sensibili alla questione. La soluzione di questa situazione necessita però di un'analisi approfondita di tutte le componenti che devono essere valutate congiuntamente per poter dare una risposta concreta, sostenibile e utile al territorio. Bisogna mettere in fila le questioni relative al reperimento della possibile sede assieme a quello del personale necessario e valutare l'eventuale coinvolgimento dei distaccamenti dei Vigili volontari assieme ai professionisti e ancora bisogna confrontarsi con i necessari bisogni finanziari per rivedere il sistema. Con molta onestà intellettuale, pur nel condividere la necessità di fare le giuste riflessioni sulla necessità di un distaccamento in bassa Valle, non possiamo illudere di poter chiudere il discorso negli ultimi mesi della Legislatura in corso. Invece di esprimerci su una posizione a spot lavoreremo nei prossimi mesi con attenzione per la revisione della legge di riferimento dei Vigili del fuoco, ulteriore e utile tassello per una visione completa della tematica e delle scelte da assumere per poi condividere il percorso con tutte le Amministrazioni comunali per cercare di dare le giuste risposte alle esigenze che rappresentano".

L'Assemblea valdostana ha anche respinto una mozione di Rassemblement valdotain che chiedeva al Governo di attivarsi affinché, nel corso della contrattazione del Fua 2025, fosse resa nota alle parti trattanti la necessità di valorizzare anche il personale operante nelle segreterie al servizio del Consiglio regionale (segreteria dell'Ufficio di Presidenza, segreteria dei gruppi e segreteria particolare del Presidente)e una mozione di Progetto civico progressista "volta a stigmatizzare gli episodi e i comportamenti sessisti messi in atto durante una festa dei coscritti e che impegnava il Governo regionale a valutare, in collaborazione con l'Assemblea degli enti locali, la predisposizione di una specifica azione di sensibilizzazione rivolta ai giovani neo maggiorenni al fine di promuovere una cultura del rispetto delle donne e di prevenire ogni forma di molestia, uso di linguaggi volgari e aggressivi e di violenza".





