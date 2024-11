Rassemblement, delusione per no a regionalizzazione Imu

Rammarico "per il mancato accoglimento dell'ordine del giorno presentato sul disegno di legge in materia di finanza locale" è espressa in una nota dal gruppo Rassemblement Valdôtain. "Il nostro ordine del giorno - spiegano i consiglieri di Rv - riguardava la regionalizzazione dell'imposta locale sugli immobili: noi crediamo che la completa regionalizzazione dell'Imu possa essere una importante opportunità per la nostra Regione. Non è soltanto una questione tecnica di riordino della finanza locale e dei rapporti finanziari con lo Stato centrale: l'eventuale regionalizzazione dell'Imu consentirebbe tra l'altro di poter identificare nuove categorie catastali e relative aliquote o esenzioni, così come già fatto proprio in Friuli-Venezia Giulia, sull'imposta cardine delle entrate pubbliche di rango comunale e regionale".

"E' un tema a cui teniamo molto - hanno aggiunto - e su cui ci batteremo con ulteriori iniziative. Ci spiace tra l'altro per quelle forze politiche che hanno espresso poca fiducia nelle potenzialità di sviluppo della nostra autonomia, così come restiamo stupiti per la posizione di voto da parte di alcune di quelle forze 'nazionali' che negli annunci si professano come 'i veri autonomisti' e a favore della riduzione del carico fiscale su famiglie e imprese, ma poi quando se ne presenta l'occasione si comportano nel senso inverso".



