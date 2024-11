Rallentamenti sulla Ivrea/Santhià, Aggravi "è allucinante"

"E' un problema davvero assurdo.

Chiedo a chi ha la possibilità di intervenire nei confronti di Ministri e Ministeri che si adoperi per risolvere questa situazione allucinante. Sarebbe il caso di evitare quei grandi proclami a cui assistiamo puntualmente in occasione dell'approvazione di leggi o di altri atti a Roma e darsi invece da fare per risolvere problemi concreti e gravi come questo". Lo ha detto Stefano Aggravi (Rassemblement valdotain) presentando in aula un'interrogazione a risposta immediata sul ripristino della completa percorribilità della tratta Albiano d'Ivrea/Santhia.

"Ci sono state segnalazioni sui rallentamenti e ulteriori deviazioni verificatesi nel corso dell'ultimo fine settimana - ha aggiunto - a causa di un incidente in corrispondenza della 'strozzatura' all'ingresso del raccordo A4-A5 verso la Valle d'Aosta in provenienza da Milano". La replica del presidente della Regione, Renzo Testolin: "Il 18 settembre scorso avevo dato notizia che Ativa aveva individuato una soluzione tecnica in grado di spostare temporaneamente il traffico autostradale su un by-pass, ripristinando il collegamento autostradale diretto con la Valle d'Aosta in tempi contenuti. Avevo anche comunicato che la Società aveva chiesto al Ministero dei trasporti e a quello dell'ambiente le autorizzazioni del caso, ritenendo che non fosse necessario avviare una specifica procedura di Valutazione di impatto ambientale. Il 30 ottobre scorso Ativa ha comunicato alla Regione Piemonte e a noi che la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente ha invece ritenuto che la Società debba presentare un'istanza di verifica di assoggettabilità a Via ai sensi del Testo unico in materia di ambiente. Nell'evidenziare come questa determinazione potrebbe comportare un ulteriore allungamento delle tempistiche previste, vanificando l'obiettivo di realizzare la deviazione provvisoria entro la riapertura del Traforo del Monte Bianco, Ativa ci ha anche informalmente comunicato in mattinata che andrà con il suo Amministratore delegato a Roma nella giornata di domani per ribadire la sua posizione presso gli uffici deputati per sostenere la proposta di by-pass, che, peraltro, aveva già ottenuto un parere favorevole del Ministero dei trasporti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA