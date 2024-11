Revisione dello Statuto, Calderoli a Testolin "presto un tavolo tecnico"

"Ho evidenziato al ministro la volontà della Regione autonoma Valle d'Aosta di procedere con la prosecuzione della revisione dello Statuto speciale: egli, nel prendere atto di tale volontà, ha dichiarato che verrà attivato quanto prima un tavolo tecnico". Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, riferendo in aula dell'incontro avuto con il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, lo scorso 31 ottobre.

"Nonostante - ha detto Testolin - le difficoltà legate alle differenti visioni politiche, peraltro già esplorate grazie all'interessamento del ministro Calderoli, l'obiettivo è quello di addivenire ad un rafforzamento delle nostre competenze e di valutare le possibili aperture al raggiungimento di un principio di intesa più tutelante nei nostri confronti".

Il riferimento è "al disegno di legge costituzionale concernente le modifiche degli statuti delle Regioni a statuto speciale", riguardo al quale "il governo ha declinato la possibilità di condividere un percorso univoco da parte delle 'speciali', prima sui principi comuni e in seguito in merito alla revisione delle competenze. Considerato il lavoro già svolto insieme alle altre Regioni a statuto speciale e la prosecuzione dell'iter già avviato dalle Province di Trento e Bolzano, abbiamo così valutato di dare la nostra disponibilità per proseguire il confronto anche se in forma bilaterale".

In occasione dell'incontro, il ministro ha inoltre provveduto, ha spiegato Testolin, "all'invio al Consiglio regionale della Valle d'Aosta della norma di attuazione in materia di concessioni idroelettriche, approvata dalla Commissione paritetica lo scorso 30 settembre, al fine dell'espressione del parere di competenza".



