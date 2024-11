Arriva in aula la presunta aggressione all'ex Cittadella

E' stato integrato da sei punti l'ordine del giorno del Consiglio Valle, convocato martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 novembre.

Per quanto riguarda l'attività legislativa, sono stati iscritti due disegni di legge, sui quali relaziona il consigliere Antonino Malacrinò (Fp-Pd) e su cui la seconda Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza lunedì 4 novembre. Il primo provvedimento contiene disposizioni urgenti in materia di finanza locale, mentre il secondo riguarda il riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione.

Saranno inoltre trattate quattro interrogazioni a risposta immediata.

Con la prima, il gruppo Lega Vallée d'Aoste chiede approfondimenti sulla presunta aggressione per motivi politici avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi presso l'ex Cittadella dei giovani di Aosta a danno di due esponenti di Fratelli d'Italia. La seconda, del gruppo Rassemblement Valdôtain, vuole avere aggiornamenti sul ripristino della completa percorribilità della tratta autostradale Albiano d'Ivrea/Santhià. La terza, presentata dal gruppo Forza Italia, interroga il governo sull'avvio di un confronto politico in Consiglio regionale prima della discussione del bilancio di previsione 2025-2027. Con il quarto question time, il gruppo Progetto civico progressista vuole conoscere i controlli di qualità eseguiti dall'Azienda Usl sulle analisi cliniche effettuate nei laboratori.

Con questa integrazione, all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare figurano quindi 101 punti.



