Grande distribuzione, iniziato l'esame della proposta di legge

La quarta Commissione 'Sviluppo economico' ha iniziato l'esame della proposta di legge che contiene misure di governo del territorio in merito alla rete di media e grande distribuzione regionale, presentata dal gruppo Lega Vallée d'Aoste l'11 ottobre scorso.

Relatore dell'iniziativa legislativa è stato nominato il consigliere Erik Lavy. Il testo si compone di due articoli volti a stabilire che fino alla data di entrata in vigore della revisione del Piano territoriale paesistico e delle sue disposizioni attuative, non è consentito il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di medie e grandi superfici di vendita.

"La Commissione - riferisce il presidente della Commissione, Roberto Rosaire (Uv) - ha deliberato di audire l'assessore regionale al commercio Giulio Grosjacques nonché i rappresentanti del Consiglio permanente degli enti locali, della Chambre e di Confcommercio, al fine di condurre una serie di approfondimenti sulla tematica".



