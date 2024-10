'Territori e scuole a teatro', a Saint-Vincent l'ultimo evento

Si conclude domani, giovedì 31 ottobre, al cinema auditorium di Saint-Vincent, la rassegna 'Territori e scuole a teatro', dedicata agli studenti delle scuole medie e superiori della Valle d'Aosta, per coinvolgere le nuove generazioni nell'esperienza di andare a teatro, raggiungendoli nei loro territori. L'iniziativa ha fatto tappa in sette località valdostane, coinvolgendo dieci istituti scolastici: Aosta con 300 allievi, Variney (Gignod) con 100, Châtillon con 110, Valtournenche con 80, Gressoney-Saint-Jean con 62, Saint-Vincent con 120 allievi.

L'iniziativa ha proposto un approfondimento sui temi degli spostamenti geografici e dello sradicamento, attraverso la visione dello spettacolo in lingua francese 'Heidi Project' della compagnia Curious Industries, con l'ideazione e i testi di Alessandra Celesia, le musiche originali di Adélys e la regia di Adrien Faucheux. Organizzata dall'associazione Altitudini, la rassegna è sostenuta dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, dal Comune di Valtournenche, dalle Unités des Communes Grand-Combin, Mont-Cervin e Walser, dalla Fondazione Crt e dalla Fondation Emile Chanoux, in collaborazione con Plus Aosta e la Biblioteca di Valtournenche.

Lo spettacolo 'Heidi Project' - un 'documentario live' in cui teatro, video e musica dal vivo si incontrano per dare vita ad una narrazione contemporanea ibrida - prende spunto dalla storia di Heidi, la bambina che dalla montagna viene obbligata a spostarsi in città, e si ispira liberamente al celebre romanzo di Joanna Spyri per creare un parallelismo tra il personaggio della serie animata e tutti coloro che per fattori demografici, economici, socio-politici, culturali o ambientali, sono spinti a spostarsi dal loro luogo di nascita o di residenza verso altre mete. Al termine di ogni rappresentazione, il dibattito è stato arricchito dalla partecipazione di Patrick Perrier della Fondation Chanoux, che ha approfondito i temi dell'emigrazione e dell'immigrazione in Valle d'Aosta, offrendo spunti di riflessione agli studenti che hanno partecipato attivamente, condividendo anche esperienze personali.



