Premio Volontariato, il 29 ottobre la cerimonia di consegna

E' in calendario il 29 ottobre la cerimonia di consegna del Premio regionale per il Volontariato, promosso dal Consiglio Valle. L'evento si svolgerà alle 16 nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta.

Finalità del premio sono "la valorizzazione del ruolo del volontariato nella società" e "la diffusione della cultura della solidarietà, sostenendo progetti che contribuiscono a migliorare la vita delle persone e a promuovere i diritti nel campo sociale, assistenziale, sanitario ed educativo". Il premio consiste in un contributo di 5.000 euro da destinare al progetto vincitore; sono previsti poi sei riconoscimenti da 4.000 euro ciascuno per progetti giudicati particolarmente meritori.





