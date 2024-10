Caregiver familiari, Pcp deposita una proposta di legge

Il gruppo consiliare Progetto civico progressista ha depositato una proposta di legge per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver, ovvero i prestatori di cura a persone non autosufficienti, familiari.

''La proposta di legge - spiega la consigliera Chiara Minelli - vuole rafforzare le politiche sociali e migliorare le condizioni di vita delle persone che si dedicano alla cura di familiari non autosufficienti''. Dai dati presentati dalla consigliera, emerge come dal 2017 a oggi i caregiver che hanno chiesto un sostegno finanziario a nome dei loro assistiti sono aumentati del 1.900 per cento, passando da tre del 2017 ai 60 dello scorso anno. Nei primi sei mesi del 2024 sono stati già 60".

"La popolazione valdostana con più di 65 anni - continua Minelli - rappresenta il 25 per cento del totale, ovvero 30.725 unità e le stime dei prossimi anni la portano al 34 per cento nel 2040''. La collega Erika Guichardaz sottolinea che ''con questa proposta di legge si vuole dare una risposta importante ai cittadini: le coperture previste sono basse, si parla di 460 mila euro per il triennio 2024/2027''. Alla stesura del testo ha partecipato anche Luigi Giunta, presidente della sezione valdostana dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti che spiega: ''Nel 65 per cento dei casi sono le donne a occuparsi delle persone disabili, facendo così due lavori, oppure dovendo rinunciare al proprio''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA