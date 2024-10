Forza Italia, al Defr portiamo temi concreti e di buon senso

Nella discussione sul Defr "portiamo in aula temi concreti e di buon senso, che nascono dal confronto con il territorio e le categorie, temi che hanno bisogno di soluzioni rapide". Lo ha detto in conferenza stampa la coordinatrice di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini, presentando gli ordini del giorno che saranno discussi.

"Il nostro - ha aggiunto - vuole essere un contributo serio e costruttivo. mai come oggi la comunità ha bisogno di serietà, non è più tempo di politica urlata. Sono tutte iniziative di buon senso e confidiamo possano essere accolte nel merito dalla maggioranza".

In dettaglio Pierluigi Marquis si occuperà del rafforzamento del comparto produttivo, di sburocratizzazione, dell'azzeramento dell'addizionale Irpef e dalla riduzione dell'Irap, di ristori per Cogne dopo l'alluvione, di un Piano per la denatalità e della seconda canna del traforo del Monte Bianco; Mauro Baccega tratterà temi relativi alla sanità, alle politiche sociali, alle mense scolastiche, all'università, ai lavori pubblici e al palaindoor di Aosta; infine Christian Ganis presenterà degli ordini del giorno relativi ai voucher per genitori che lavorano, alla sicurezza in montagna, agli esercizi commerciali di vicinato, al rischio idrogeologico e alla lotta alla "blue tongue".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA