In aula leggi di sostegno a cooperative e pro loco

Tre disegni di legge sono stati inseriti nell'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio Valle, convocato mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre. Il primo riguarda contributi agli enti cooperativi, sostegno alle pro loco per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, e contributi alle associazioni sportive dilettantistiche Hockey Club Aosta Gladiators e Stade Valdôtain Rugby per la partecipazione ai campionati per il triennio 2024-2026.

Sono inoltre state iscritte all'ordine del giorno tre interrogazioni a risposta immediata: la prima è del gruppo Progetto civico progressista e chiede notizie sulla responsabilità in capo al Direttore dei lavori a seguito di episodi di infiltrazioni d'acqua nella nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta; la seconda è del gruppo Rassemblement Valdôtain e riguarda la posizione della maggioranza rispetto ai temi evidenziati dal movimento 'Fridays for future', la terza è del gruppo Lega Vallée d'Aoste e riguarda le attività organizzate dalla struttura di neuropsichiatria infantile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA