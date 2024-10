Cento anni della radio in Italia, Gegé Telesforo ad Aosta

In occasione delle celebrazioni per i 100 anni della radio in Italia sabato 12 ottobre il teatro Giacosa di Aosta ospiterà uno spettacolo che avrà come protagonista Gegè Telesforo, musicista, jazzista e conduttore radiofonico, accompagnato dalla Carisma Band. Inizio ore 21, ingresso gratuito.

Ad organizzare l'evento è il Corecom della Valle d'Aosta. "Sarà un'occasione per il pubblico - si legge in una nota - di assistere ad una straordinaria performance musicale accompagnata da video e interviste a personaggi che hanno contribuito allo sviluppo della radio in Valle d'Aosta". La serata sarà trasmessa in diretta su Radio Proposta Aosta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA