Legge elettorale, nuova proposta di Rassemblement Valdôtain

Il gruppo Rassemblement Valdôtain ha depositato una proposta di legge in materia di elezione del Consiglio Valle, del presidente della Regione e degli assessori.

Il provvedimento legislativo si compone di 17 articoli. Tra questi, vi sono l'introduzione di quattro preferenze di cui una di genere; l'obbligo di indicare nel programma elettorale i criteri per la scelta del presidente della Regione; l'abbassamento dell'età minima per essere eletti consiglieri a 18 anni; la definizione della soglia di sbarramento al 4,5% per l'attribuzione dei seggi e alcune misure di favore per i gruppi di liste.

"La nostra proposta - riferiscono i consiglieri Aggravi, Brunod, Lucianaz, Planaz e Restano - è funzionale a sbloccare l'impasse alla quale sembra ormai condannata la modifica alla legge elettorale regionale, ferma in prima Commissione consiliare. L'obiettivo è fornire gli elementi utili a raggiungere la più ampia convergenza possibile: alcuni contenuti non rappresentano certo elementi di novità rispetto a quanto si può già trovare in altri testi di legge depositati in Commissione, altri invece si pongono nel mezzo di altre proposte".

"La nostra è una proposta aperta - concludono i consiglieri di Rv -, con l'augurio che possa far ripartire il dibattito sulla riforma elettorale in vista del rinnovo del Consiglio Valle".

La proposta di legge depositata a maggio 2023 è quindi ritirata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA