Vendemmia, Carrel "perdite di produzione tra il 35% e il 45%"

"Le operazioni di vendemmia sono ancora in svolgimento, ma possiamo prevedere un raccolto di buon livello qualitativo caratterizzato tuttavia da perdite di produzione consistenti tra il 35 e il 45%. Il settore vitivinicolo è esposto agli effetti del cambiamento climatico e quest'anno è stato costretto a confrontarsi con condizioni meteo anomale per il nostro territorio che hanno prodotto numerosi effetti negativi". Così l'assessore all'Agricoltura, Marco Carrel, rispondendo a un'interrogazione del gruppo Lega, che ha chiesto conto delle "risultanze del confronto tecnico-politico tra i produttori e i loro rappresentanti e i competenti uffici dell'assessorato".

"A fronte di queste situazioni di complessità, il dipartimento Agricoltura - ha aggiunto Carrel - svolge costantemente attività di sostegno concreto ai viticoltori, anche tramite i tecnici fitosanitari che effettuano continui sopralluoghi prescrivendo tutte le misure ufficiali per contenere la diffusione di organismi nocivi. Il laboratorio vini nel 2023 ha effettuato 29 mila determinazioni analitiche fornendo risposta su tutti i campioni entro la giornata di ricevimento, propone una costante consulenza enologica e analizza le curve di maturazione delle diverse varietà di uva provenienti dai viticoltori delle varie aree della regione.

Da circa un anno, poi, grazie alla disponibilità di una dipendente amministrativa, stiamo monitorando, elaborando e raggruppando per serie storiche, posizionamento geografico e tipologia delle aziende, i dati decennali sulla produzione vitivinicola valdostana. Queste e altre informazioni specifiche e oggettive sono utilizzate per il continuo confronto tecnico sul settore vitivinicolo che riveste un ruolo di primaria importanza, sia per le sue ricadute economiche, che per il contributo alla conservazione e valorizzazione del nostro territorio".

"La presenza di un tavolo di confronto - ha evidenziato la consigliera Raffaella Foudraz - è sicuramente importante e chiediamo al governo di tenere informata l'Aula su questo importante settore che vede la nostra regione e l'Italia protagoniste all'estero nella voce relativa alle esportazioni di vino, con oltre 600 varietà di vite iscritte negli appositi registri".



