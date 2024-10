Vigili del fuoco, approvate nuove modalità reclutamento

Con 33 voti a favore e due astensioni (Pcp) il Consiglio Valle ha approvato un disegno di legge che contiene disposizioni straordinarie e urgenti per il reclutamento nel Corpo valdostano dei Vigili del fuoco. Si compone di cinque articoli.

"L'urgenza del provvedimento - sottolinea Antonino Malacrinò (Fp-Pd) - è determinata dalle carenze di organico del Corpo valdostano: l'obiettivo è quindi quello di consentire un celere e semplificato espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento di vigili del fuoco, capisquadra e capireparto".

Poi ha aggiunto: "In un'ottica di semplificazione e in linea con quanto previsto dalla normativa statale vigente, le prove d'esame per i vigili del fuoco si limitano alle sole prove motorie e attitudinali, viene attribuito un punteggio per il solo possesso di patente di guida superiore alla B e gli accertamenti sanitari dei requisiti di idoneità fisica e psicoattitudinale sono espletati, prima dell'assunzione, solo nei confronti dei candidati vincitori. Per il concorso da caposquadra, la selezione avverrà per soli titoli, senza alcuna prova d'esame e sarà seguito da un corso di formazione. Per quanto riguarda l'avanzamento alla qualifica di caporeparto, la selezione avverrà a ruolo aperto, mediante una semplice procedura di progressione interna, nel limite dei posti disponibili. Queste norme derogatorie si applicano alle procedure concorsuali avviate ed espletate entro e non oltre il 31 dicembre 2026".

"E' un disegno di legge che arriva con molto ritardo - ha osservato Erika Guichardaz (Pcp) - per scelte politiche sbagliate: l'ultimo concorso è stato espletato nel 2012 e non sono nemmeno stati assunti tutti i candidati idonei. Si parla poi di equiparazione dei professionisti valdostani a quelli nazionali salvo poi essere smentiti dal contenuto della norma che innalza a 38 anni l'età dei vigili volontari; non si prevede una reale progressione di carriera da capisquadra a capireparto e il titolo di studio richiesto è di livello inferiore, come la retribuzione. La mancanza di concorsi e l'abbassamento dell'età ha impedito e impedisce ai ragazzi delle annate 1995/1996 e 1997 la possibilità di intraprendere questa carriera". Dennis Brunod (Rassemblement valdotain) ha sottolineato "la necessità e l'urgenza di intervenire: siamo quindi a favore di questo percorso" mentre Erik Lavy (Lega Vda) ha detto: "Va bene la norma straordinaria, ma cerchiamo di non andare avanti di leggina in leggina, di rattoppo in rattoppo come sta succedendo per la legge sui Segretari comunali. Stupiscono le tempistiche dell'arrivo in Aula di questa legge: la carenza di personale è nota da tanti anni e questa norma pare essere motivata più dalla volontà di dare un contentino alla categoria che non dalla reale necessità di risolvere una situazione che si trascina da troppo tempo".

Per Aldo Di Marco (Pour l'Autonomie) "si dà finalmente una risposta concreta alla carenza di organico del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco: un Corpo che svolge un ruolo fondamentale per salvaguardare l'incolumità delle persone, assolvendo anche a diverse funzioni di protezione civile e soccorso pubblico. I loro interventi devono essere caratterizzati dal requisito di tempestività e professionalità: ecco perché c'è bisogno di risorse umane qualificate. Il fabbisogno del Corpo valdostano registra carenze per 32 unità, tra cui 16 vigili del fuoco, 9 capisquadra e 7 capireparto: è bene quindi che questa situazione vada sanata". Infine Mauro Baccega (Forza Italia) ha ribadito "il continuo impegno nel proporre iniziative per valorizzare il Corpo valdostano dei Vigili del fuoco. Voteremo gli emendamenti, l'ordine del giorno e il disegno di legge nel suo complesso".

"Il nostro agire è stato motivato dall'interesse pubblico e dalla necessità di dare con urgenza risposte alla carenza di personale nel Corpo dei Vigili del fuoco" ha replicato il Presidente della Regione, Renzo Testolin, aggiungendo: "L'ultimo concorso risale al 2012 ed era necessario implementare il contingente dei Vigili del fuoco, tenendo presente che le tempistiche per arrivare alla definizione del concorso sono piuttosto importanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA