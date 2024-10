Concessioni idroelettriche, ok a schema decreto legislativo

"Lunedì scorso il Presidente della Commissione paritetica, professor Marini, ci ha informato via mail che la Commissione paritetica ha approvato lo stesso giorno lo schema di decreto legislativo recante 'Disposizioni di attuazione dello Statuto speciale in materia di concessioni di derivazione delle acque' e ci ha informato che il Ministero trasmetterà pertanto il progetto al Consiglio regionale per l'approvazione". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, in apertura dei lavori dell'Assemblea valdostana.

"Fornirò qualche informazione supplementare - ha aggiunto - ma questa Assemblea sarà presto chiamata a pronunciarsi sul testo elaborato dalla Commissione, dopo il lavoro di affinamento di un testo che ha fornito una risposta alle prime osservazioni espresse dai competenti ministeri. Sarà quindi possibile partire con i lavori per realizzare la nuova legge regionale sulle concessioni di derivazione delle acque".



