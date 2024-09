Mobilità sostenibile, in commissione parere favorevole al ddl

La quarta commissione 'Sviluppo economico' ha espresso parere favorevole a maggioranza (Uv, Fp-Pd, Pla, Pcp), con l'astensione del gruppo Lega Vda, su un disegno di legge che contiene disposizioni in materia di mobilità sostenibile.

Presentato dalla giunta regionale l'11 settembre, il provvedimento si compone di cinque articoli che modificano la legge regionale 16/2019 al fine di istituire la Consulta regionale per la mobilità ciclistica e incrementare il finanziamento dei contributi finalizzati all'acquisto di veicoli con emissioni a basso impatto ambientale.

"L'azione di oggi - spiega il presidente della commissione e relatore, Roberto Rosaire (Uv) - segna un altro passo verso una Valle d'Aosta libera dai combustibili fossili. Con questo disegno di legge, i fondi per i contributi a fondo perduto salgono di ulteriori 1,4 milioni di euro per il 2024, facilitando l'acquisto di veicoli a bassa emissione, elettrici e ibridi, spesso fuori dalla portata di molti. Inoltre, viene istituita la Consulta regionale per la mobilità ciclistica, un luogo di confronto tra i vari attori coinvolti nella mobilità sostenibile, che darà ulteriore impulso all'attuazione della norma del 2019, favorendo politiche condivise. Una legge che parla ai valdostani e che prevediamo di portare all'attenzione del Consiglio nella seduta programmata per il 2 e 3 ottobre".





