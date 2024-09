Scuola, Regione Vda pagherà docenti dopo sentenza giudice

La Regione Valle d'Aosta darà applicazione alla decisione del giudice del lavoro di condannare l'amministrazione regionale al pagamento di 120.000 euro a 13 docenti a titolo di differenze retributive. Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, rispondendo in aula ad un'interrogazione a risposta immediata presentata dal gruppo Progetto civico progressista in merito ad una sentenza.

"Come evidenziato dai sindacati Snals-Confsal VdA e Savt Ecole che hanno promosso i ricorsi davanti al Giudice del lavoro tra il mese di maggio e il mese di luglio - ha commentato Erika Guichardaz (Pcp) - ancora una volta la strada del ricorso si è dimostrata l'unica in grado di garantire agli insegnanti il riconoscimento dei propri diritti. Accogliamo con favore quanto detto dal Presidente, ma ricordiamo che esistono anche tutti gli altri docenti che sono nella stessa situazione, ma non hanno fatto ricorso. Sarebbe quindi interessante capire cosa succederà: la Regione si attiverà o bisognerà invitarli a fare un ricorso per ottenere i diritti di cui non hanno potuto beneficiare? Spiace constatare che ancora una volta la Regione ha preso un bel granchio".



