Legge Salva Casa, Foudraz sollecita recepimento in Vda

"La legge Salva Casa è una tematica che interessa più fasce di persone. Sono ormai trascorsi due mesi dall'approvazione della legge 105: per noi risulta più che mai necessario fornire gli strumenti corretti ai tanti professionisti del settore ma anche ai valdostani che attendono di conoscere i parametri fissati in legge e che la nostra Regione vorrà recepire. Sono infatti tante le novità che riguardano sia la sanatoria che le tolleranze edilizie". Lo ha detto la consigliera Raffaella Foudraz (Lega Vda) che ha presentato un'interrogazione in aula sul tema.

"A breve sarà avviata la concertazione - ha replicato l'assessore alle opere pubbliche, Davide Sapinet - con gli enti locali, i professionisti e gli operatori economici sul testo di prime modifiche della legge regionale 11/1998 che comprenderà quindi anche le norme di coordinamento del decreto Salva Casa nell'ordinamento regionale. Si presume di poter presentare il provvedimento all'attenzione della Giunta regionale entro il mese di novembre".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA