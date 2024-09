La conquête mafieuse de l'Italie, une conférence à S.Pierre

Vendredi 20 septembre 2024, à 18 heures, le château Sarriod de la Tour de Saint-Pierre accueillera la conférence "La conquista mafiosa del Belpaese e dell'Europa: fra inconsapevolezza e indifferenza", organisée par l'Observatoire régional de la légalité et de la criminalité organisée de type mafieux, institué auprès du Conseil de la Vallée, en collaboration avec la Commune de Saint-Pierre. Ce sera l'occasion, grâce à la présence d'experts éminents, de discuter de l'expansion des mafias dans le contexte italien et européen, en mettant en lumière la passivité inquiétante avec laquelle ce phénomène est affronté. L'événement, modéré par la journaliste de la Rai Francesca Jaccod, sera ouvert par le Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, et par le Maire de Saint-Pierre, Andrea Barmaz. Suivront les interventions d'Enzo Ciconte, historien des mafias et membre du Comité technique de l'Observatoire régional antimafia, qui offrira une perspective historique sur les dynamiques d'infiltration mafieuse ; de Pierpaolo Romani, Coordinateur national d'Avviso Pubblico, qui abordera le rôle des administrations locales dans la lutte contre les mafias ; et de Joselle Dagnes, professeure associée de sociologie économique à l'Université de Turin, qui analysera le phénomène sous un angle sociologique. "La conférence - souligne le Président Alberto Bertin - représente une importante occasion de réfléchir aux dynamiques mafieuses et au rôle que la conscience collective ainsi que l'activisme civil et politique peuvent jouer dans la lutte contre la criminalité organisée".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA