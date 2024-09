"Politica: singolare femminile", un événement informatif

Le jeudi 12 septembre à 17h30, dans la salle Maria Ida Viglino du Palais régional à Aoste, un événement informatif intitulé "Politica: singolare femminile.

Oltre le quote, per una legge elettorale democratica" se tiendra pour discuter de la représentation de genre dans la loi électorale régionale. Organisé par la Commission régionale pour l'égalité des chances, cet événement abordera la proposition d'introduire des mécanismes dans la loi électorale du Conseil de la Vallée pour favoriser l'éligibilité des femmes. L'événement sera ouvert par le président du Conseil, Alberto Bertin, et la présidente de la Commission régionale, Maria Elena Udali. Parmi les intervenants, Mia Caielli, professeure de droit public comparé à l'Université de Turin, traitera de la culture de la représentation de genre. L'avocate Arianna Enrichens présentera le travail lié à la rédaction de l'avis remis à la Commission régionale. Clotide Forcellati, présidente de la Commission communale d'Aoste pour l'égalité des chances, se penchera sur l'évolution de la loi électorale communale en Vallée d'Aoste depuis 1995, et Raffaella Roveyaz, vice-présidente de la Commission régionale, exposera l'avis de la Commission sur la réforme de la loi électorale régionale.



