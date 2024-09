Piano innovazione e bilancio consolidato, sì da Commissione

La Commissione 'Affari generali' ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega Vda e Rv, su due atti amministrativi: il piano pluriennale 2024-2026 per lo sviluppo del sistema informativo regionale e il bilancio consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2023.

Il primo documento, presentato dalla giunta regionale il 10 luglio e illustrato in Commissione dall'assessore all'Innovazione, Luciano Caveri, si compone di due sezioni: l'Agenda digitale, ossia le strategie per promuovere il processo di trasformazione digitale della Valle d'Aosta, e il piano triennale, che presenta gli interventi concreti attraverso i quali attuare l'Agenda digitale.

Il bilancio consolidato, depositato il 27 agosto, è stato illustrato ai commissari dal presidente della Regione, Renzo Testolin: si tratta del documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo amministrazione pubblica della Regione Valle d'Aosta, che comprende, oltre alla Regione capogruppo, atri enti: Gruppo Finaosta spa, Società di Servizi spa, Société infrastructures valdôtaines srl, Inva spa, Vallée d'Aoste Structure srl, Autoporto della Valle d'Aosta spa, Gruppo Cva spa, Rav spa, Sav spa, Cervino spa, Courmayeur Mont Blanc Funivie spa, Monterosa spa, Pila spa.

Il presidente della Commissione, Antonino Malacrinò (Fp-Pd), riferisce che "i due provvedimenti saranno iscritti all'ordine del giorno del Consiglio in calendario il 18 e il 19 settembre prossimi".



