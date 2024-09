Deux rendez-vous pour le projet "In sella alla cultura"

Le projet "In sella alla cultura", dédié à la valorisation du patrimoine culturel, naturaliste, rural et productif de la zone du Mont Émilius, se poursuit également en septembre 2024 avec des itinéraires conçus pour être accessibles à tous, grâce à l'utilisation de vélos à assistance électrique. Deux rendez-vous sont prévus le samedi 14 et le samedi 28 septembre, permettant d'explorer les territoires de Jovençan et Gressan. Organisé par la Commune de Jovençan en collaboration avec les Communes d'Aymavilles et de Gressan, et avec le soutien du Conseil de la Vallée, de Cva Spa et de l'Unité des Communes Mont-Émilius, "In sella alla cultura" est également un projet innovant d'inclusion sociale. En effet, l'utilisation de vélos à assistance électrique permet de visiter des lieux souvent difficiles à atteindre avec les moyens traditionnels : cette approche promeut non seulement un tourisme durable, mais rend la culture et la nature accessibles à un large éventail de personnes, indépendamment de leurs capacités physiques. L'initiative bénéficie également du soutien de Bike4Heritage, de la coopérative sociale "C'era l'Acca", de l'Isiltep de Verrès à travers le projet Diversebici, de la Pro Loco de Morgex et de la Disval.



