Musica e territorio, a Issime torna la Brass Academy

Scatterà il 4 settembre a Issime la seconda edizione della Brass Academy, una masterclass di tromba e trombone definita "un'occasione per raccontare un territorio attraverso la musica". L'iniziativa è promossa dalla Musikkapelle "La Lira", la banda musicale di Issime, con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e del Comune di Issime. Parteciperanno docenti di fama internazionale oltre a una ventina di allievi provenienti da Italia e Francia.

Fino a sabato 7 settembre, alle lezioni quotidiane di tromba e trombone si alterneranno saggi e concerti negli angoli più suggestivi del paese walser della valle del Lys. Giovedì 5, alle 21, nel salone Z'Lannsch Hous, sarà la Musikkapelle "La Lira" ad esibirsi con i docenti solisti Saha Romero (primo trombone del Metropolitan di New York), Andrei Kavalinski (prima tromba dell'Orchestre national de France), il valdostano Alex Elia (prima tromba della Rotterdam Philharmonic Orchestra). Venerdì 6, alle 18, è in programma il concerto di insegnanti e corsisti sul sagrato della chiesa. Sabato 7 settembre, alle 16, gran finale della Brass Academy con il saggio di chiusura davanti alla chiesa.



