Artigianato, ad Oyace la quarta edizione di "Chez nous"

E' in calendario sabato 10 agosto, alle 18.30, nel salone polivalente di Oyace, l'inaugurazione della quarta edizione di "Chez nous", il progetto di valorizzazione dell'artigianato di tradizione, ideato dall'Amministrazione comunale con il sostegno del Consiglio Valle.

Il progetto Chez Nous prende il via il 9 agosto e fino al 12 vede impegnati quattro artigiani hobbisti - Maurizio Bombino, Marcel Diemoz, Fausto Linty e Dante Marquet - a scolpire dal vivo nove opere in legno, ispirandosi al contesto e alla storia locale. I quattro artigiani, che hanno già partecipato al progetto negli anni precedenti, contribuiscono così ad arricchire di nuove sculture la zona di Oyace.

Gli artigiani lavorano lungo il percorso che dal parco giochi "Le Château" porta alla Tornalla, la torre ottagonale simbolo del comune di Oyace.

Durante l'inaugurazione le sindache di Oyace e La Forclaz (Haute-Savoie), Stefania Clos e Maryse Grenat, sottoscriveranno inoltre il gemellaggio fra i due Comuni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA