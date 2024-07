Forza Italia, accolte tre nostre proposte

"Soddisfazione per l'approvazione di tre ordini del giorno presentati nell'ambito della discussione del primo provvedimento di variazione al bilancio regionale per l'anno 2024 e del disegno di legge sulla promozione e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo, a testimonianza dell'opposizione costruttiva promossa dal nostro gruppo consiliare, che alla mera critica politica antepone la ricerca e la proposta di idee e soluzioni".

Il coordinamento regionale di Forza Italia Valle d'Aosta commenta in questo modo l'approvazione nell'adunanza di ieri del Consiglio Valle di tre ordini del giorno presentati dal gruppo consiliare azzurro composto da Pierluigi Marquis e Mauro Baccega, aggiungendo: "Con la loro approvazione, siamo andati a impegnare la giunta regionale in tre ambiti particolarmente importanti e sentiti nel quotidiano, come l'attivazione in Valle d'Aosta di una campagna di screening del tumore alla prostata al fine di poter intercettare allo stadio iniziale eventuali neoplasie nella popolazione in età di maggiore rischio, il monitoraggio e la condivisione dei risultati che scaturiranno dalle nuove misure introdotte in materia di politiche abitative per le fasce più vulnerabili e la possibilità di rendere accessibili anche a imprese ed enti privati i contributi regionali per il finanziamento delle spese relative a studi di prefattibilità, attività preliminari allo sviluppo dei progetti e costituzione delle comunità energetiche rinnovabili sul territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA