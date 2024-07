Istruzione, via libera al sistema integrato 0-6 anni,

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità una risoluzione che impegna a dare avvio al progetto sperimentale del sistema integrato di educazione e istruzione zero-sei anni, mantenendo il modello scolastico in essere presso i plessi coinvolti.

Il testo dell'iniziativa chiede in particolare all'Assessore al sistema educativo di "invitare il dirigente scolastico dell'Istituzione scolastica Grand Combin, nel rispetto dell'autonomia scolastica, a costituire un gruppo di lavoro (da attivare il primo settembre 2024) del quale dovranno fare parte le insegnanti delle scuole dell'infanzia dell'istituzione scolastica, al fine di adattare, implementare e modificare, se necessario, le proposte già formulate".

Sollecita poi a "dare avvio al progetto sperimentale 0-6 mantenendo comunque il modello scolastico in essere presso i plessi coinvolti, in modo da garantire la continuità e il mantenimento della verticalità preesistente del curriculo scolastico; a proseguire nel coinvolgimento delle insegnanti interessate dai progetti, in tutte le fasi della sperimentazione, con la disponibilità a rivalutarne gli aspetti, se necessario e a condividerne gli sviluppi ed esiti con tutte le altre istituzioni scolastiche".

"La quinta Commissione consiliare - ha detto il consigliere Claudio Restano (Misto) - ha già programmato per il 17 luglio di audire una rappresentanza delle insegnanti firmatarie della nota ricevuta il 20 giugno scorso, nella quale esprimevano una serie di preoccupazioni riguardo al sistema integrato zero-sei.

Impegniamo quindi anche il Presidente della quinta Commissione a trasmettere tempestivamente al Governo regionale la trascrizione dell'audizione".

Per l'assessore al sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, "i progetti sono autonomamente attivati dalle istituzioni scolastiche in accordo con i territori e che rispetto al progetto 'Polo per l'infanzia Grand Combin', il processo è stato condiviso fin dall'inizio con tutti i soggetti interessati e seguirà un iter assolutamente partecipato".



