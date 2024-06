Pista di skiroll in alta valle, approvato ordine del giorno

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità un ordine del giorno - presentato dal gruppo Misto e riformulato in accordo con l'assessore allo sport - che impegna la Giunta "ad effettuare i confronti con le amministrazioni comunali e i portatori di interesse per verificare l'interesse reale e concreto alla costruzione di una pista di skiroll tra Aosta e Courmayeur". Inoltre, in caso positivo, "di procedere alla predisposizione degli atti per il suo riconoscimento ad opera sportiva di interesse regionale".

Sono inoltre stati respinti altri ordini del giorno che riguardavano la riduzione dell'assistenza infermieristica nelle strutture per anziani, un intervento di miglioramento dell'intersezione tra la statale 26 e la regionale 6 per Champdepraz, la revisione della disciplina temporanea di accertamento della lingua francese anche per il personale Operatore socio-sanitario, la riqualificazione del castello di Saint-Germain nel comune di Montjovet, la ristrutturazione del Convitto Gervasone, e la realizzazione di una struttura per arrampicata indoor e outdoor presso la futura Maison de la Montagne ad Aosta.



